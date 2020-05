La razón por la que estos signos del Zodiaco son los más depresivos

El desánimo y la tristeza son sentimientos que afectan comúnmente a estos signos

La tristeza, enojo, desánimo, baja energía y falta de autoestima son los síntomas más comunes de la depresión. Todos somos susceptibles a esta enfermedad, pero los astros indican que hay personas que son más propensas a padecerla.

No es que tengan trastornos mentales o se pasen la vida deprimidos, la razón es porque tienden a ser poco optimistas y negativos.

Es el signo más sensible del Zodiaco y necesitan sentirse protegidos, seguros y apoyados. Al ser muy nostálgicos piensan mucho en el pasado y que no habrá tiempos mejores, lo que puede llevarlos a episodios intensos de tristeza.

El futuro los angustia y suelen desanimarse si ven que hay obstáculos en el camino. Cáncer debe centrarse en el presente y ver a su alrededor para percatarse que hay personas que lo apoyan y piensan en él.

Se frustran fácilmente y cuando caen en depresión es difícil sacarlos de ese estado. Si fracasan, el orgullo no los deja expresarse, se aíslan, reprimen sus sentimientos y no piden ayuda.

Su lado negativo les impide pensar en un futuro optimista y se imaginan un mundo de catástrofes en donde ellos son los principales afectados. La virtud de Escorpión está en la forma rigurosa en que planifican y su gran carácter que los puede levantar si su ánimo está en el piso.

Las personas que rige este signo suelen pensar que todo va a salir mal y si lo que planean no fluye como lo habían pensado se sumergen en la tristeza y podrían deprimirse. No ven al fracaso como una oportunidad de aprender sino como una señal de no volverlo a intentar y se desaniman.

Sin embargo, Capricornio es un signo que se caracteriza por ser responsable y trabajador por lo que deben encontrar la motivación para levantarse e intentarlo de nuevo.

