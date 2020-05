La leyenda de la NBA, Patrick Ewing, resultó positivo por coronavirus y fue hospitalizado en Washington

La ex estrella y leyenda de la NBA, Patrick Ewing, dio positivo por coronavirus. El ex jugador de los New York Knicks se encuentra internado en un hospital de Washington, la capital de Estados Unidos donde entrena al equipo de basquetbol de la Universidad de Georgetown.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020