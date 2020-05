La luchadora japonesa Hana Kimura se quita la vida a los 22 años 

La luchadora japonesa Hana Kimura se suicidó a los 22 años. La estrella de Stardom fue considerada como una de las profesionales más prometedoras en el mundo de la lucha libre.

Kimura se quitó la vida por el constante ciberacoso que recibía en redes sociales. La japonesa compartió imágenes de automutilación junto con el mensaje:

“Casi 100 opiniones francas todos los días. No podía negar que estaba herida. Estoy muerta. Gracias por darme una madre. Fue una vida que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Lo amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humano. Era una vida que quería ser amado. Gracias a todos. Los amo. Adiós.”

La publicación de Hana sugiere que había sido objeto de acoso por parte de fanáticos en las redes sociales.

Stardom dijo en un comunicado en Twitter: “Fanáticos de Stardom, lamentamos informar que nuestra Hana Kimura falleció. Por favor sean respetuosos y permita un poco de tiempo para que las cosas se procesen, y mantenga sus pensamientos y oraciones con su familia y amigos. Agradecemos su apoyo durante este momento difícil”.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020