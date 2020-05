VIDEO: La Familia Michoacana irrumpe en "picadero"; adictos y vendedores son golpeados.

A golpes los amenazan de muerte y les dicen que es el primer aviso

Narcotraficantes del cártel de La Familia Michoacana (LFM) difundió un video en donde irrumpió en un “picadero” donde adictos se inyectan drogas, principalmente heroína y golpearon y amenazaron de muerte a los vendedores y adictos, ubicado en el municipio de Yautepec en el estado de Morelos en México.

A decir de los reportes que circulan en redes sociales, un convoy de al menos cinco vehículos donde viajaban varios sicarios de La Familia Michoacana irrumpió en el lugar ubicado en la colonia la Huaizachera en Yautepec, donde golpearon y amenazaron de muerte a los vendedores y consumidores.

#Yautepec #Morelos 24/05/2020 Via RS Circula VIDEO Donde Presuntos Sicarios de "La Familia Michoacana" X La Madrugada en Convoy de Al-5Vehiculos Irrumpen En Picadero de La Colonia La Huizachera, Donde Golpean y Amenazan de Muerte a Los Vendedores y Consumidores de Droga… pic.twitter.com/3esgDYQjSc — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) May 25, 2020

En las escenas con una duración de 28 segundos se aprecia cómo los vendedores y consumidores de droga yacen en el piso mientras los integrantes de La Familia Michoacana los golpean y lanzan amenazas. Se escucha que se trata del primer aviso.

Recordemos que apenas el 20 de mayo pasado, mediante un video difundido en redes sociales, un grupo armado que dijo formar parte de cártel de La Familia Michoacana anunció su irrupción en Morelos, estado gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

#VIDEO: Llega la Familia Michoacana a Morelos. Desde hace años las autoridades no han podido detener a sus líderes los Olascoaga, "El Pez" y "El Fresa". pic.twitter.com/7vd7MarVEk — Antonio Nieto (@siete_letras) May 20, 2020

Rodeado de sujetos con armas largas, un hombre que se hizo llamar comandante Calimán retó al Cártel de Los Rojos y al Señorón, uno de los líderes de ese grupo rival.

“Vengo a limpiar la basura que ya no sirve, todos los que quedan ahí de Los Rojos, para que sepan, se van a morir, ya he matado a varios, no les he dejado ni un mensaje, pero para que sepan”, dijo.

“Vengo cumpliendo las órdenes de mi patrón Don Pescado y Don Fresa, yo no vengo a robarle a la gente”, agregó Calimán en el video.

Esto luego que mantas firmadas por el Señorón han aparecido en diferentes municipios de Morelos junto a cuerpos descuartizados, y en esta contingencia por COVID-19 sujetos armados han estado repartiendo despensas a su nombre.

