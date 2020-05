Además de Mijares, ellos son los ex de Lucero

View this post on Instagram

Aunque todo sea un sueño, sueño que yo lo ansió prefiero, que sea sueño a despertar y comprender que es un sueño mío 💍 • • • #luismiguel #lucero #lucerito #revistaritmo #mexico #lmxlm #lm #elsoldemexico #luismiguellaserie #solemio #coñomicky #luismirey #luismiguelserie #luismigueltour2019 #revista #nota #fiebredeamor #acapulco #soldemexico #luismiguelgallegobasteri #coñomicky #luismigueleras #luismiguelfans #luismiguelteam #luismiguelofficial #luismiguelmexicoporsiempre #80s #90s #luceromexico #luceromusic