Lucero y Mijares heredan el talento a sus hijos

Si el talento se trae en la sangre, los hijos de Manuel Mijares y Lucero son un ejemplo de eso

El interés de los hijos de Lucero y Mijares por formar parte del medio nació desde muy pequeños, según reconoció su papá, al grado que éste les ve un gran futuro en la industria, aunque no como cantantes, sino como productores.

“Creo que sí van a estar metidos en la música, pero no tanto al frente, sino más atrás. Por ejemplo, a la beba (Lucerito, de 14 años) no le gusta sentarse frente al cantante, más bien disfruta estar en camerinos. No le gusta que le tomen fotos. Ya nos hubiera pedido a su mamá o a mí ir a un casting, pero no la veo yo por ahí.

“Igual que José Manuel Jr. (de 18 años), a él le gusta tocar el bajo y la guitarra. Ahora estuvo haciendo verano en Berklee y le dije: ‘primero acabas una carrera y luego haces lo que quieras’. La ventaja ahora es que las carreras están muy diversificadas y las puedas aplicar a la música”, afirmó Mijares en conferencia.

Tanto confía en el buen oído y talento de sus hijos que el intérprete los involucra casi siempre en la creación de sus nuevos proyectos.

Así sucedió mientras elaboraba su disco “Rompecabezas II”, donde le pidió ayuda a su hija.

“Me gusta que mi hija me guíe, porque aparte es muy musical. Tanto ella como José, todo el día están con música. Yo creo que el sentido musical se trae”, puntualizó Mijares.

De su disco, que estará finalizado para el 22 de noviembre, se extrae el tema “No te Vayas Todavía”, a dueto con María León, y el cual ya está disponible en plataformas digitales.

“Quisimos repetir un poco la fórmula que hicimos en ese material. Le pusimos “Rompecabezas” porque trae de todo: canciones inéditas, algunos covers no tan conocidos, y duetos”, aseguró.