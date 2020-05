Trump está dispuesto a trasladar la Convención Republicana adonde le ofrezcan “lleno total”

MIAMI – El Partido Republicano en Texas, Georgia y Florida se ha ofrecido a celebrar la Convención Nacional de la agrupación, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con trasladarla de Carolina del Norte, la sede actual, a menos que este estado pueda garantizar “lleno total” debido a las medidas contra eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

El jefe de la filial tejana del partido James Dickey, señaló hoy que estarían encantados de celebrar la Convención Nacional Republicana, tal como también lo han expresado el gobernador de Georgia Brian Kemp, su homólogo floridano Ron DeSantis, y el alcalde de Jacksonville, al norte de este estado.

La convención, el gran evento en el que el Partido Republicano escoge formalmente a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre próximo y que congrega a decenas de miles de asistentes, tiene prevista su celebración en Charlotte (Carolina del Norte) del 24 al 27 de agosto.

Trump exigió este fin de semana a través de su cuenta de Twitter “una repuesta inmediata del gobernador de Carolina del Norte (el demócrata Roy Cooper) sobre si se permitirá o no el llenar el aforo completo”.

A lo que lo que el gobierno del demócrata respondió que Carolina del Norte se basa en datos de la ciencia para tomar la decisión basada en la seguridad y la salud, y está revisando con el Comité Nacional Republicano (RNC) su decisión sobre la convención.

…full attendance in the Arena. In other words, we would be spending millions of dollars building the Arena to a very high standard without even knowing if the Democrat Governor would allow the Republican Party to fully occupy the space. Plans are being….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020