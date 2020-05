La Convención Nacional Republicana podría realizarse en Texas; algunos funcionarios texanos no la quieren

HOUSTON – El estado de Texas podría convertirse en la sede de la próxima Convención Nacional Republicana.

El vicepresidente Mike Pence habló el lunes en una entrevista con Fox News sobre la posibilidad de que la convención sea relocalizada a Texas.

El presidente Donald Trump en una serie de “tweets” el lunes por la mañana amenazó con remover la convención de Carolina del Norte si el estado no garantizaba estar abierto en agosto.

“Estas convenciones nacionales literalmente toman meses para organizarse”, dijo Pence a Fox News. “El presidente tiene la intención de asegurarse que nuestra nación siga adelante con el progreso de poner al coronavirus en el pasado y que cuando llegue agosto podamos reunirnos de una manera segura en una sede responsable”, agregó Pence.

Trump dijo que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, no puede garantizar que la Convención Republicana realice el evento a “máxima capacidad” en Charlotte del 24 al 27 de agosto. Ante la falta de garantía Trump dijo que estarían buscando otras alternativas.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…

En la entrevista Pence nombró a Texas, Florida y Georgia como estados que están logrando reabrir con “tremendo progreso”.

El vicepresidente dijo que esperan una respuesta rápida de Copper.

En Texas algunos funcionarios ya se mostraron en contra de que el evento se realice en territorio texanos.

El juez del Condado Dallas, Clay Elkins en su cuenta de Twitter rechazó rotundamente la idea.

“Por favor váyanse a otra parte”, escribió Elkins.

The last thing we need right now is a large gathering of nationwide visitors coming to Dallas given we are currently at “red” our highest threat level for Cocid19. No offense. Would say the same thing to the Democrats —please go somewhere else. 🇺🇸 https://t.co/SvCElyOiNa

— Clay Jenkins (@JudgeClayJ) May 26, 2020