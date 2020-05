HBO Max: todo lo que necesitas saber sobre el nuevo servicio de streaming de AT&T

El nuevo servicio de streaming fue lanzado este miércoles en Estados Unidos

En medio de una pandemia, AT&T lanza su primer gran servicio de entretenimiento en streaming desde que adquirió la compañía Time Warner por $85,000 millones de dólares en 2018.

HBO Max es el servicio en streaming de HBO Now, una bóveda electrónica de contenido exclusivo donde tendrán cita los superhéroes, películas y programas de televisión. HBO Max fue lanzado este 27 de mayo en Estados Unidos y llegará hasta 2021 a América Latina.

El nuevo servicio se alimenta de la red de cable premium de la compañía HBO, de sus estudios de cine y televisión de la compañía Warner Bros, además de canales como TNT, TBS, Carton Network, TruTV y Turner Classic Movies.

El servicio confía en que su navegación y motor de recomendaciones será mejor que el de otras plataformas de servicios de streaming debido a que “será elaboradas por personas en lugar de confiar en un algoritmo” dijo Bob Greenblatt, presidente de entretenimiento y directo al consumidor de WarnerMedia durante una conferencia el año pasado.

El servicio tiene un costo de $14.99 dólares al mes lo que representa el doble de Disney+ y su precio es mayor al servicio de Netflix que es de $12.99 dólares al mes. Si eres cliente actual de HBO que paga $15 dólares, el servicio estará disponible sin cargo adicional.

¿Qué ofrece el servicio?

Los clientes recibirán más de 10,000 horas de programación, que es menos que la mayoría de sus competidores, sin embargo, cuenta con una cantidad significativa de éxitos como “Joker”, “The Matrix, la serie “El Señor de los Anillos”, así como producciones de programas y comedias que fueron las más populares en la televisión como Friends.

HBO Max también contará con nuevas series en un servicio llamado “Max Originals”, y series de televisión como “The Big Bang Theory”, “The Fresh Prince of Bel-Air”, “South Park” “Gossip Girl”, “Game of Trones”, “Sex and the City” y programación infantil de Looney Tunes, Cartoon Network y “Sesame Street”.

El servicio de películas de HBO Max contará con más de 2,000 películas durante su primer año. AT&T dijo el año pasado que tiene la intención de gastar cerca de $2 mil millones de dólares en HBO Max en los próximos dos años.

¿A qué se enfrenta?

El servicio de streaming tendrá grandes retos como solicitar a los consumidores que gasten más de lo que harían con otras compañías.

El servicio está siendo lanzado en medio de la pandemia de coronavirus, lo que podría agregarle un impacto positivo al la nueva plataforma pero la pandemia podría retrasar las producciones originales que han sido detenidas durante la emergencia sanitaria.

HBO Max se enfrentará a Disney+, Hulu y Netflix, que ha pronosticado un incremento significativo de sus suscriptores para este trimestre.

HBO Max ha pronosticado que contará con 50 millones de suscriptores para 2025, sobre la base de los 34 millones de clientes con que HBO cuenta en la actualidad.

La misión de WarnerMedia es convertir a los usuarios que utilizan sus diferentes servicios en clientes de HBO Max. Hasta el momento plataformas como Roku o Amazon no cuentan con un acuerdo para transmitir los servicios de la nueva plataforma Max en una pantalla de televisión.

