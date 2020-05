La Familia Real Británica desmiente la supuesta mala relación entre Kate Middleton y Meghan Markle

A lo largo de los últimos dos años los duques de Cambridge no se habían pronunciado en ningún momento acerca de los rumores que les atribuían una tensa relación con los de Sussex y que nunca han terminado de desaparecer, a pesar de los intentos por presentar un frente unido durante algunas apariciones públicas. Sin embargo, un nuevo artículo de la revista británica Tatler titulado ‘Catherine the Great’ y dedicado a la esposa del príncipe William parece haber sido la gota que ha colmado el vaso y ha conseguido que la monarquía británica haga algo muy poco habitual: romper su silencio para desmentir habladurías.

En realidad, el artículo en cuestión no ataca a Kate, sino que aplaude su compromiso con la monarquía británica y su buena predisposición a la hora de aceptar un sinfín de compromisos oficiales durante el confinamiento, pero también asegura que se siente “exhausta y atrapada” y furiosa por verse obligada a aumentar su carga de trabajo después de que sus cuñados renunciaran a su estatus de royals.

Tatler had this story (cover headline Catherine the Great) with sources saying she felt exhausted with work load since H&M left

Kensington Palace refutes with the statement (attachment 2)

Tatler not having it and pushes back with own statement (attachment 3)

Internet – 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/7axKfhLH9s

