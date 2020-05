Müller asegura que Bayern Munich ganó der klassiker porque el portero del Dortmund  tiene ‘brazos cortos’ 

La tarde del martes, se llevó a cabo der klassiker, el clásico del fútbol Alemán entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund. Tras noventa minutos de juego, el Bayern se llevó la victoria 1-0 gracias a un tiro bombeado de Joshua Kimmich que el portero de Dortmund no pudo atajar.

En una entrevista posterior al encuentro, Thomas Müller hizo una declaración polémica, pues afirmó que el triunfo fue gracias a que el portero del Borussia tiene ‘brazos cortos’.

“Roman Burki es un gran portero, pero una de sus debilidades es que tal vez esté a uno o dos pasos fuera de la portería porque tal vez no tiene los brazos más largos, así que con este uno o dos pasos por delante intentó tener un mejor ángulo, Joshua vio eso y fue un gol hermoso”, declaró Müller.

.@esmuellert_: – When the opponent thinks he has time… then «meep meep meep» – the FC Bayern roadrunner @AlphonsoDavies comes ahead. 😂 pic.twitter.com/Ox89gKWcrK

