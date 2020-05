Esto dijo Lucía Méndez sobre los rumores de que Luis Miguel es el papá de su hijo

Hace unos días, inició el rumor que su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, podría ser en realidad del cantante

Cansada de chismes y difamaciones, Lucía Méndez está decidida a emprender acciones legales en contra de quien esparza información falsa respecto a su vida y carrera.

Hace unos días, por ejemplo, inició el rumor que su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, podría ser en realidad de Luis Miguel, y no del productor Pedro Torres.

“Desde siempre es lo mismo. Siempre que yo estoy haciendo algo, es este detractor, esta mano negra… Ya nos cansamos y vamos a llegar al fondo de las cosas, porque no puede ser que tenga yo una sombra siempre que hago algo bueno.

“Este chisme es de hace 31 años, siempre es el mismo rollo. Parecería que me quieren destruir. En este momento sí vamos a llegar a las últimas consecuencias y ahora sí van a saber quién es Lucía Méndez, porque con mi familia no se meten“, afirmó la actriz enojada, en entrevista.

Méndez consideró absurdo dicho rumor, el cual se originó cuando, supuestamente, el tío de Luis Miguel, Mario Vicente Gallego (hermano de Luis Rey), confesó antes de morir que “El Sol” y ella tuvieron un hijo durante su romance en los 80.

“Yo salí un tiempo con Luis Miguel, pero después de terminar, salí con Pedro Torres. Al mes quedé embarazada. ¿Cómo es posible que crean en un chisme del papá de Luis Miguel? Claramente vimos cómo lo presentaban en la serie: tomaba, se metía drogas, que supuestamente desapareció a la mamá de Luis Miguel… ¡Una historia completamente obscura!

“Me da risa y a la vez me da mucho gusto que comparen a mi hijo con Luis Miguel, significa que mi hijo está guapísimo, porque Luismi, a los 30, era alguien que no podías creerlo“, expresó.

