Minneapolis pide intervención de la Guardia Nacional ante protestas por la muerte de George Floyd

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, solicitó este jueves la intervención de la Guardia Nacional tras dos días consecutivos de protestas que se han vuelto violentas y han incluido saqueos de tiendas y supermercados e incendios de otros edificios en Saint Paul. Minneapolis se prepara también para encarar una mayor violencia tras los disturbios por la muerte de George Floyd, el hombre negro que murió después de que un policía blanco lo estrangulara con su rodilla.

Los altercados dejaron asoladas varias cuadras del barrio de Longfellow, Minneapolis, y se extendieron varias millas por la ciudad tras la segunda noche posterior a la muerte de Floyd, un texano de 46 años.

Se ha convocado otra protesta para la noche de este jueves cerca de las oficinas del condado, en el centro de Minneapolis. Algunas tiendas en Minneapolis y las áreas periféricas cerraron temprano por miedo a más conflictos, según apunta The Associated Press.

Durante el mediodía del jueves, la violencia se propagó a unas millas de una tienda Target del barrio de Midway, en Saint Paul. 50 o 60 personas entraron a la tienda en un intento de saqueo, según informa la policía. Coches patrulla bloquearían más tarde la entrada, pero los saqueos continuaron en otras tiendas cercanas.

El portavoz de Saint Paul, Steve Linders, dijo que se han registrado disturbios aproximadamente en 20 áreas diferentes de toda la ciudad. “Por favor, quédense en casa. Por favor, no vengan aquí a protestar. Por favor, mantengamos el foco en George Floyd, en impulsar nuestro movimiento y en evitar que esto vuelva a suceder. Podemos estar todos juntos en esta lucha”, tuiteó el alcalde Melvin Carter.

Please stay home. Please do not come here to protest. Please keep the focus on George Floyd, on advancing our movement, and on preventing this from ever happening again. We can all be in that fight together.

— Melvin Carter (@melvincarter3) May 28, 2020