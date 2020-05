YouTube copia característica de sitio porno

La plataforma más popular en el mundo para compartir y ver videos YouTube parece que se inspiró en una función que tenía un sitio de porno para desarrollar una nueva función.

La empresa activó una de las características más populares del sitio dedicado al entretenimiento para adultos llamado PornHub y ahora se podrá dividir el contenido en capítulos.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020