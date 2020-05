Fuerzas del orden se alistan a arrestar a los manifestantes después del toque de queda en Minneapolis

La Guardia Nacional va a detener a los manifestantes que incumplan con el toque de queda en Minneapolis

El gobernador Tim Walz ha instado a los habitantes de Minnesota a irse a casa, diciendo que se ha vuelto “peligroso” estar fuera, según reporta KSTP desde Minnesotta.

Minneapolis está bajo una orden de toque de queda durante este fin de semana, luego de varios días de manifestaciones y violentas protestas por la violenta muerte del afroamericano George Floyd durante una detención policial, que ha encendido la ira de millones en todo Estados Unidos.

El gobernador también anunció que hará una conferencia de prensa a la 1:30 a.m. hora local.

Minnesotans, please go home. It’s time to restore peace on our streets and in our neighborhoods. The situation has become dangerous for Minnesotans and first responders. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) May 30, 2020

La Asociación de Oficiales de Policía y Paz de Minnesota ha pedido al gobernador Tim Walz que “tome el control” de la situación en Minneapolis.

Governor, on behalf of law enforcement they do not have the resources to respond. Please support and take control. You need more resources. Law enforcement needs leadership — Minnesota Police and Peace Officers Association (@MNPoliceAssn) May 30, 2020

El Departamento de Seguridad Pública de Minneapolis dijo en su cuenta oficial de Twitter que 350 soldados y oficiales están en el terreno cerca del Quinto Recinto en Minneapolis para despejar el área y hacer cumplir el toque de queda.

350 troopers and officers are on the ground near the Fifth Precinct in Minneapolis to clear the area and enforce the curfew. #MACCMN — MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) May 30, 2020

COPS FINALLY SHOW UP: 350+ troopers and officers are on the ground to guard the Fifth Precinct in Minneapolispic.twitter.com/0SgiPd0hYQ — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

A Minneapolis standoff ends in teargas pic.twitter.com/epXhxOL6e9 — John Hendren (@johnhendren) May 30, 2020

The Minneapolis Fire Department just showed up at the fifth precinct with a National Guard escort. pic.twitter.com/iIhTpGfCTp — Nick Woltman (@nickwoltman) May 30, 2020

El Pentágono dio el raro paso de ordenar al Ejército que pusiera varias unidades de la policía militar en servicio activo listas para desplegarse en Minneapolis, donde el asesinato policial de George Floyd provocó las protestas que se han ampliado a todo el país, según AP, que informó que se ordenó a los soldados de Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Drum en Nueva York que estén listos para desplegarse en Minneapolis en 4 horas si se les llama, según tres personas con conocimiento directo de las órdenes.

The Associated Press también reveló que las órdenes de preparación se enviaron verbalmente el viernes, luego de que el presidente Donald Trump le pidiera al secretario de Defensa Mark Esper opciones militares para ayudar a calmar los disturbios en Minneapolis después de que las protestas se convirtieran en saqueos e incendios provocados en algunas partes de la ciudad.

