¿Hubo niños entre las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Georgia por las protestas?

Un video de las protestas en Atlanta por la muerte de George Floyd generó una discusión en redes sociales por la presunta presencia de niños en las tropas de la Guardia Nacional.

Las imágenes fueron compartidas el sábado por el usuario de Twitter @foxwoundband.

“Atlanta desplegó una milicia de niños a Lenox Mall. ¿Qué está pasando?”, escribió el usuario en el mensaje que compartió con el video. “Es muy raro, son de 12 años, 13, quizá 14“.

Atlanta has deployed a child militia at Lenox Mall fitted with riot shields and batons. What the actual fuck is going on? pic.twitter.com/zTtmw5mDTN

Insider preguntó a la Policía de Atlanta al respecto. Un vocero dijo que no era niños sino miembros de la Guardia Nacional.

La propia Guardia Nacional salió a desmentir los rumores de la presencia de menores de edad en sus filas.

“Para ser miembro de la Guardia Nacional es obligatorio tener la edad legal y esa es 18 años o 17 con el consentimiento de los padres”, dijo el comunicado de la Guardia Nacional. “Los rumores de que había niños soldados para apoyar a las fuerzas del orden locales en la protección de vida y propiedad son falsos“.

El concejal de Chicago Carlos Ramírez-Rosa compartió otro video de las tropas de la Guardia Nacional en el que se ven uniformados de baja estatura.

“Estos es abuso de menores”, dijo Ramírez-Rosa.

It appears the state of Georgia, or someone with access to uniforms and guns, has deployed child soldiers to confront protestors in Atlanta.

This is child abuse.

Whoever is responsible must be held to account. pic.twitter.com/bpTFYGcmGA

— Ald. Carlos Ramirez-Rosa🌹 (@CDRosa) May 30, 2020