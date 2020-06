Astronautas que llegaron a la EEI con SpaceX destacan la suavidad del viaje

Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley, tripulantes de la primera nave de una compañía privada llegada a la Estación Espacial Internacional (EEI), la Dragon Endeavour de SpaceX, han confesado este lunes que el viaje fue más “suave” que los que realizaron en los transbordadores de la NASA hace años.

“Voló de forma muy similar a la lanzadera del antiguo programa espacial, pero lo que más nos sorprendió es que casi no nos dimos cuenta de la separación de la nave porque fue muy suave, a diferencia de lo que notabas en las lanzaderas (de la NASA)”, ha dicho Hurley en una rueda de prensa desde la EEI.

"It's just wonderful you were able to recognize all the graduates in this special way." @AstroBehnken on the mosaic of Earth containing images of over 90,000 recent graduates that flew aboard the @SpaceX Dragon Endeavour to @Space_Station: pic.twitter.com/KLdBMsiAKc

— NASA (@NASA) June 1, 2020