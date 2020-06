“Me rompió”: Marcus Spears explota en llanto por el caso de George Floyd

El ex Dallas Cowboys no pudo ocultar sus emociones respecto a la tragedia

El asesinato de George Floyd a manos de un policía, ocurrido la semana pasada en Minneapolis, ha sido, sin duda, una de las noticias más terribles en lo que va del año y un hecho que causó un gran impacto en muchísimas personas, como Marcus Spears.

El ex ala defensiva de los Dallas Cowboys, fue entrevistado la mañana de este lunes en el programa Get Up de ESPN para conocer su opinión sobre el caso de George Floyd y no pudo contener el llanto.

.@mspears96 gets emotional when discussing the death of George Floyd and the effect it had on his 11-year-old son. pic.twitter.com/YUdx4rR7ND — Get Up (@GetUpESPN) June 1, 2020

“El espíritu se rompió en este país. Se rompió, me rompió… Mi hijo tuvo que preguntarme, ‘¿Por qué (el policía) no se quitó de encima de él (George Floyd)?”, confesó entre lágrimas Spears y continuó: “Todo lo que he hecho en mi vida culminó en tener a mis hijos. Y tratar de darles una mejor situación. Esta es una afección cardíaca, hombre. Estamos pidiendo ayuda, pedimos que la gente blanca entienda, necesitamos que estén en contra de esto. No para decirnos, no para aliviar y calmar teniendo conversaciones, necesitamos que estés en contra de esto”.

Marcus Spears jugó con los Dallas Cowboys de 2005 a 2012. En 2013 jugó su última temporada como profesional en las filas de los Baltimore Ravens. Actualmente es analista de la NFL para ESPN.