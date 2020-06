Buenas noticias: revelan alentador parte médico de Benjamín Galindo tras sufrir derrame cerebral

'El Maestro' aun se encuentra en terapia intensiva pero estable

El exfutbolista y entrenador mexicano, Benjamín Galindo, evoluciona de manera favorable luego de la cirugía a la que fue sometido el pasado jueves tras sufrir un derrame cerebral.

El doctor Alejandro Fonseca habló sobre las condiciones en las que se encuentra el ‘Maestro’ y apuntó que aunque todavía no está fuera de peligro, va recuperando poco a poco la salud.

“Mientras un paciente está en terapia intensiva con el apoyo de un ventilador para respirar, no podemos hablar que está al cien por ciento fuera de peligro. Por ahora no podemos saber el tiempo o determinar el tiempo para despertar. Ya hay ciertos movimientos, esperados. Todavía no es un despertar por completo, no hay manera de comunicarse con él al cien por ciento, pero su evolución hasta ahorita es satisfactoria“, apuntó el médico.

De igual manera, el médico habló un poco sobre lo que sigue para el histórico de Chivas y la Selección Mexicana en su recuperación.

“Una vez despertando hay que ver cómo despertó y en base a eso, hay que darle mucha terapia en todo sentido, sobre todo de movimiento, de recuperación emocional, terapia física la cual será importante para él”.

Por su parte, Benjamín Galindo Jr agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido su familia en estos momentos difíciles.

“Quiero agradecer a los doctores y las personas que han preguntado por la salud de mi padre, de todo corazón se los agradecemos. Primero Dios él estará pronto con nosotros”.