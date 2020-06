Cómo el dinero afecta la felicidad, según un estudio

El dinero siempre está presente en la mente de las personas hasta que puedes comprar la felicidad

Ahora más que nunca el dinero está presente en la mente de las personas cuando tenemos niveles de desempleo récord, recortes salariales y una brecha cada vez mayor entre los que tienes más y los que tienen menos. Pero, ¿cuál es la importancia que el dinero tiene en la felicidad?. Esto es lo que necesitas saber, no importa lo que ganes para ser feliz:

Existe un salario para medir la felicidad

Un estudio realizado en 2010 señala que las personas se sienten más felices cuanto más dinero ganan. Los investigadores de la Universidad de Princeton Daniel Kahneman y Angus Deaton, encontraron que esa cantidad son $75,000 dólares al año por persona. Después de esa cantidad, según el estudio, el bienestar emocional de las personas no mejoró al ganar más de $75,000 dólares, pero la satisfacción de su vida o lo felices que eran si.

Una encuesta más reciente de la Universidad de Purdue de 2018, encontró que el ingreso ideal para las personas es de $95,000 dólares para satisfacer la vida de los individuos y de $60,000 a $75,000 dólares para satisfacer el bienestar emocional, según lo reportó la revista Nature.

El estudio menciona que cuando las personas ganaron más de $105,000 dólares, sus niveles de felicidad disminuyeron. Los expertos mencionan que la cantidad de dinero que necesitamos para ser felices, está alrededor del ingreso medio de los habitantes de Estados Unidos, que se aproxima a los $63,179 dólares según los datos del censo de 2018.

La idea de la felicidad parte de que se necesita dinero para satisfacer las necesidades básicas como el acceso a la atención médico, un lugar seguro para vivir. Para una persona que crece sin recursos básicos como el acceso a la comida, o al vestido, entonces tener más dinero hará una gran diferencia en la vida y en la bienestar en general. Pero cuando se alcanza el nivel de clase media, no existe correlación por encima de ese ingreso, según la investigación debido a que la mayoría de las personas operan sobre la suposición de que el dinero resolverá todos nuestros problemas, pero preguntas existenciales como el significado de la vida, no desaparecen cuando se recibe una gran cantidad de dinero.

Teniendo felicidad, ser rico es relativo

Más dinero no no hace más felices, pero hacer más cosas en relación con otras personas si lo hace, según Laurie Santos, profesora de psicología de la Universidad de Yale y presentadora del podcast “The Happiness Lab“.

Las personas tenemos una tendencia a compararnos con otras personas, así que incluso la gente más rica del mundo puede mirar a su alrededor y encontrar a alguien que es un poco más rico y por lo tanto su dinero no les hace tan feliz como creen.

Los estudios sugieren que cuando sentimos que no podemos mantener el mismo nivel de vida que nuestros amigos eso nos hace infeliz, sin embargo, la felicidad no depende de cómo ves a otras personas a tu alrededor o de lo que son capaces de tener.

La razón por la que el hecho de conseguir más dinero no nos hace más felices es por un fenómeno llamado “adaptación hedónica”, que dice que con el tiempo nos acostumbramos a ese cambio de nuestra vida y nuestras expectativas cambian al igual que nuestro estilo de vida y nos adaptamos.

De la misma manera, cada vez que experimentamos un aumento de los ingresos, nuestras aspiraciones y expectativas aumentan de manera marginal, de lo contrario estaríamos condenados a seguir comprando cosas.

Si ves que tus vecinos o amigos tienen un coche nuevo, podrías tener una sensación de insatisfacción por no tener ese coche, una sensación que te hace sentir vulnerable y que te obligará a cometer algunos errores financieros.

El propósito es más importante que el dinero para ser feliz

Los expertos sugieren que si deseas ser más feliz en tu trabajo no deberías buscar un salario más alto. Desde el punto de vista de la felicidad es más importante que tu trabajo te brinde un sentido y propósito.

Los estudios han demostrado que también los seres humanos tendemos a ser más productivos cuando realizamos una actividad que encontramos desafiante y satisfactoria al experimentar un estado “óptimo”.

En una encuesta realizada en 2018 por BetterUp Labs señala que nueve de cada 10 personas dijeron que cambiarían el 23% de sus futuras ganancias por un trabajo que les reporta mayor satisfacción.

Pero, ¿por qué no hay más personas cambiando a trabajos menos remunerados pero más reconfortantes?. La razón es que las personas odian sus trabajos pero no renuncian a ellos por que les permite pagar su estilo de vida.

Para hacer que tu trabajo sea más significativo podrías ayudar a otras personas en la oficina o quizás dedicas más tiempo a escribir lo que más da valor a tu vida.

Puedes comprar felicidad

Muchos especialistas han mencionado que comprar más cosas no nos harán más felices. Las compras materiales se quedan en el aire y nos acostumbramos a ellas. Sin embargo, invertir dinero en el crecimiento personal, en contribuir a la comunidad contribuye a encontrar la felicidad. Los estudios también sugieren que gastar dinero en experiencias como los viajes, te hacen más feliz que comprar artículos en un centro comercial.

Compra tiempo



Otra forma sorprendente en que se puede comprar felicidad es comprando tiempo. Un estudio realizado en 2017 descubrió que cuando la gente paga por servicios que le ahorran tiempo, como pedir comida para llevar, la limpieza de la casa, le reportan mayores niveles de satisfacción en la vida que cuando compraban artículos materiales. La clave es entender que te hará feliz

