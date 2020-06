10 razones por las que aún no tienes tu dinero del cheque de estímulo económico

Hemos identificado algunos motivos por las que tu cheque de ayuda económica podría llegar tarde

Han pasado varias semanas desde que el Servicio de Rentas Internas (IRS) empezó a enviar pagos. Si te encuentras en el grupo que aún se encuentra en espera de recibir el cheque de estímulo por coronavirus, podrás preguntarte que está retrasando su envío.

El retardo de la ayuda podría ser el resultado de cualquier cosa, desde que el IRS programó tu pago hasta que la agencia necesita información de tu cuenta bancaria para depositarte el dinero, por lo que hemos realizado un recuento de cuáles son los obstáculos más frecuentes que podrían estar deteniendo tu cheque.

Antes de preocuparte, es importante que revises dónde buscar el dinero ya que tu pago de estímulo podría llegar a través de un depósito directo a tu cuenta bancaria, a través de un cheque en papel o como una tarjeta de débito prepagada. Si ya revisaste en la herramienta que IRS habilitó y no lo has encontrando, estos consejos pueden ayudarte:

1. No recibirás un cheque de estímulo si no eres elegible

Esto es lo primero que tienes que revisar:

Eres elegible en caso de ser residente en Estados Unidos y tienen un ingreso bruto menor a $99,000 dólares.

Si eres la cabeza de tu familia y ganas menos de $146,500 dólares.

También eres elegible si presentaste una declaración de impuestos conjunta y ganas menos de $198,000 dólares anuales.

También si eres padre o madre de un menor de 16 años o menos.

Relacionado: Tu cheque de estímulo económico llegó con una cantidad que no esperabas, esto es lo que debes hacer según IRS.

2. El IRS programó tu pago en una fecha posterior

La oficina de IRS informó que ha enviado 152 millones de pagos hasta el pasado 22 de mayo, pero aún tiene muchos por hacer. En el mes de abril la agencia estimó que podría tomar hasta 20 semanas para enviar cada uno de los pagos y le dió preferencia enviando los primeros cheques a las personas de menores ingresos por lo que dependiendo de tu ingreso puede pasar algunos meses de espera antes de recibir el estímulo.

3. El IRS elaboró el cheque impreso antes de que envíaras tu información bancaria

Si el IRS preparó tu cheque en papel cuando proporcionaste tu información de depósito bancario, lo más probable es que recibirás tu cheque por correo.

IRS advirtió que podrían pasar hasta 14 días en recibir el pago en caso de encontrarte en esta situación.

4. Información bancaria desactualizada

El IRS está utilizando información bancaria basada en tu declaración de impuestos de los años 2018 o 2019 para enviar el pago. Sin embargo, algunos preparadores de impuestos crearon cuentas temporales para que sus clientes recibieran sus declaraciones mediante una tarjeta de débito prepagada. Si este es el caso, el IRS podría ser devuelto y reenviado.

En caso de que la información bancaria que IRS tiene sobre ti no es válida, la agencia informó que enviaría un cheque. Es importante revisar la herramienta Get my payment para ver algunas actualizaciones. Si la oficina de correos devolvió el cheque enviado, deberás enviarle a IRS tu dirección postal o tu cuenta bancaria actual.

5. El IRS está esperando tu información bancaria



La agencia hizo un gran esfuerzo para para que todos los que fueran elegibles para obtener su cheque por un depósito directo se inscribieron antes del 13 de mayo. Esta era la forma más rápida que esperar el correo, y aunque la fecha pasó, el IRS informó que empezó a enviar cheques en papel y tarjetas de débito a aquellos a quienes no contaba con información bancaria hasta el mes de junio.

6. Problemas para procesar el pago

En caso de que su banco no pudo procesar la transferencia electrónica del dinero de IRS, el pago fue devuelto y el IRS está enviando ahora tu cheque a la dirección más actual que tiene en sus archivos, ya sea de una declaración de impuestos de 2019 o de 2018 o una del Servicio Postal.

7. Un dependiente sin derecho a recibir el pago de ayuda

En caso de que los padres no están casados y si no presentaron una declaración de impuestos conjunta no podrán reclamar el dinero que le corresponde a un hijo. El padre que reclamó a su hijo durante la declaración de impuesto de 2019 podrá recibir el pago, de la misma manera los estudiantes universitarios dependientes no tienen derecho a recibir la ayuda.

Relacionado: Una mujer de Iowa se sorprendió al recibir el cheque de estímulo de su novio muerto, mientras ella aún espera el suyo.

8. Tienes una deuda con la manutención de tus hijos

Si cuentas con atrasos en el pago de la manutención de sus hijos, la agencia informó que el pago puede ser eliminado o reducido. Si esto sucede la Oficina del Servicio Fiscal te enviará un aviso.

9. Una posible estafa

El FBI advirtió que los estafadores están buscando en robar tu cheque de estímulo. Tenemos una guía de como protegerte ante estos ataques.

En caso de recibir una carta de IRS notificándote que la agencia envió tu dinero dándote detalles sobre si llegó por correo o a través de un depósito a tu banco pero tu no has recibido el pago, la carta incluye información sobre cómo reportar que el dinero no ha llegado y evitar un fraude.

Relacionado: Coronavirus: pretexto que 7 compañías utilizan para estafar ofreciendo productos falsos que nunca llegan.

10. Necesitas presentar un formulario de no declaración de impuestos

Si tienes derecho a recibir tu pago pero debido a tus ingresos bajos no presentaste una declaración de impuestos en 2018 o 2019, es posible que necesites utilizar la herramienta de no presentación de impuestos de IRS para otorgar a la agencia información sobre tu pago. Deberás dirigirte a la página web de IRS y comprobar los requisitos y proporcionar la información básica de contacto para obtener tu ayuda económica. La agencia de IRS cuenta con cerca de 3,500 personas que pueden ayudarte a resolver dudas sobre la ayuda económica.

También hemos preparado un post de cómo ayudarte a gastar de manera inteligente tu cheque de estímulo y también como evitar que seas estafado por los delincuentes.

–También te puede interesar: