Qué sucede si se te pasó la fecha límite y no proporcionaste tus datos bancarios a IRS para recibir tu cheque de estímulo económico

Aunque tu dinero llegará, es necesario que realices algunos procedimientos

El 13 de mayo fue el último día para proporcionar tu información de depósito bancario al Servicio de Rentas Internas (IRS) para que pudieras recibir tu cheque de estímulo del coronavirus directamente en tu cuenta bancaria.

Si no proporcionaste los datos de tu cuenta bancaria al IRS, eso no significa que no recibirás tu dinero. Si este es tu caso, esto es lo que deberías hacer:

Si presentaste una declaración de impuestos para los años 2018 o 2019 o si recibes beneficios del Seguro Social, de la Administración de Veteranos o eres jubilado de los ferrocarriles, no necesitarás hacer nada para obtener tu dinero si eres elegible para ello.

El IRS ha indicado que la mayoría de los cheques se enviarán a mediados de junio, por lo que tu cheque debe llegar a más tardar a principios de julio, sino es que ya lo recibiste.

Tienes una dirección antigua

Tu cheque será enviado a la dirección de correo electrónico que el IRS tiene archivada de acuerdo con tu declaración de impuestos más reciente. Si se trata de una dirección antigua y no puedes actualizarla en línea en la página de IRS, deberás llenar un formulario para contar con una dirección de reenvío a través del Servicio Postal lo antes posible.

Algunas personas deberán informar al IRS

En caso de no haber presentado una declaración de impuestos durante los últimos dos años fiscales y no recibes beneficios de ser veterano, Seguro Social o no eres jubilado, deberás proporcionar tus datos financieros al IRS para que sepa que cuentas con el derecho a un pago.

Deberás utilizar un sencillo formulario en línea para los no declarantes si no estás obligado a presentar una declaración de impuestos para el 2019.

Es necesario presentar la solicitud y si aún no los has hecho, puedes enviar tu declaración de 2019. El IRS amplió el plazo para las declaraciones del año pasado hasta el 15 de julio.

El Servicio de Rentas Internas ha advertido que no debes utilizar el formulario de no presentación si planeas presentar una declaración de 2019, al hacerlo, se podría retrasar el proceso de tu declaración, así como el reembolso de impuestos que te deben.

Podrás reclamar tu dinero al presentar la declaración del 2020

Si no recibes un pago de estímulo y tienes derecho a uno, existe otra opción: reclamar tu cheque de estímulo cuando presentes tu declaración de impuestos del 2020.

Recuerda que los cheques de estímulo de coronavirus son un pago anticipado de un crédito fiscal especial creado por la Ley CARES.

El IRS está enviando el dinero ahora, ya que la mayoría de la gente lo necesita de manera inmediata para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero puedes reclamarlo en el formulario 1040 como cualquier otro crédito.

Quizás sea el último recurso para la mayoría de las personas, ya que no podrán presentar una declaración y obtener su dinero hasta que el IRS empiece a aceptar los formularios de impuestos de este año 2020 a finales de enero de 2021. Pero la opción es la mejor a no recibir nada y quizás la única que queda para las personas cuyos cheques fueron elaborados por una cantidad equivocada.

Si continúas al pendiente de tu estímulo ya sea por cheque o depósito bancario, quizás deberás poner atención a las propuestas de diferentes fondos de estímulos adicionales. En caso de que el IRS envíe una segunda ronda de cheques de estímulo económico, es necesario que la próxima vez, proporciones los detalles de tu cuenta bancaria de depósito directo.

Si cuentas con alguna pregunta adicional relacionada al pago de estímulo económico marca el número 800 919-9835, que te conectará con el personal, o en su caso un mensaje automatizado te recomendará utilizar la herramienta en línea Get My Payment para resolver tus dudas.

