Quiénes son los ciudadanos que recibirán el cheque de estímulo económico a través de una tarjeta de débito

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas (IRS) comenzaron a enviar pagos de estímulo económico en tarjetas de débito prepagadas desde la semana pasada.

Casi 4 millones de estadounidenses que aún esperan su parte de los 2.2 billones de dólares de la Ley CARES, podrán recibir su dinero de estímulo en forma de una tarjeta de débito en lugar de un cheque de papel.

El problema es que estas tarjetas Visa estan siendo emitidas por MetaBank, el agente financiero de la Tesorería, y entregadas en sobres de Money Network Cardholder Services – ninguna de los nombres y marchas son familiares para la mayoría de las personas, por lo que la agencia IRS ha recibido reportes de que los beneficiarios han confundido el correo con publicidad o con una posible estafa de tarjetas de crédito preaprobadas que han sido registradas en todo el país.

En algunos casos, las personas han tirado las tarjetas de débito que contienen el tan esperado dinero del estímulo antes de darse cuenta de su error.

Casi 4 millones de beneficiarios están recibiendo una tarjeta de débito prepagada en lugar de un cheque en papel, lo cual fue determinado por la Oficina del Servicio Fiscal, otra parte del Departamento del Tesoro que trabaja con el IRS para manejar la distribución de los pagos.

Don’t miss out on your stimulus payment. If you receive the EIP Visa prepaid debit card in an envelope that says Money Network, call 1.800.240.8100 to activate your card. Visit https://t.co/EKFB5BL5AT to learn more. #EIPcard pic.twitter.com/7s0QEC2a34

— Fiscal Service (@FiscalService) May 27, 2020