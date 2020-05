Un excomisionado de la FDA asegura que los casinos podrían convertirse un área de alto riesgo de contagio de COVID-19

Los casinos de Las Vegas, Nevada, podrían convertirse en zonas de alto riesgo para la propagación de la COVID-19, según informó el Dr. Scott Gottlieb ,excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los casinos se preparan para reabrir la siguiente semana después de que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, dio luz verde para su reapertura a partir del 4 de junio.

“Los casinos de Las Vegas, son los tipos de entornos en los que creo tienes mayor riesgo, ya que existe mucha gente amontonándose, caminando de un lugar a otro en interiores durante periodos de tiempo prolongados”, dijo Gottlieb durante una entrevista del programa Squawk Box de CNBC.

Después del fin de semana que celebró el Memorial Day, el excomisionado de la FDA informó que es preocupante cuando las personas se están volviendo complacientes ante las normas de distanciamiento social “pero el mayor de los riesgos se encuentra al interior de los negocios”.

“This is probably going to continue to circulate. It might be sort of a second flu. From a productivity standpoint, if we have two flu seasons, that’s not really sustainable,” says @ScottGottliebMD. “We’re oddly complacent about the flu. We let it infect far too many people.” pic.twitter.com/elvpSNQgx0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 28, 2020