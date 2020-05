El creador de las mascarillas N95 interrumpe su jubilación para buscar un método para reutilizarlas

Peter Tsai, el creador de las mascarillas N95, interrumpió su jubilación para incorporarse al trabajo y buscar una forma de hacerlas reutilizables, según informó el Taipei Times.

Los hospitales en Estados Unidos se enfrentan a una escasez de mascarillas N95 en medio de la pandemia de coronavirus, lo que está poniendo a los trabajadores de la salud en un riesgo de infección mayor.

En 1992, Tsai, revolucionó las mascarillas al incorporar tecnología que bloquea el paso de diferentes virus en su diseño, “mi invento fue solo mejorar el filtro”, dijo a NPR en una entrevista reciente.

30 años después, la crisis sanitaria hizo que el científico de materiales regrese de su jubilación para estudiar formas seguras para desinfectar las máscaras de un solo uso para su reutilización.

Debido a la escasez de mascarillas N95, algunos médicos están recurriendo a métodos de esterilización para eliminar el virus utilizando usando alcohol y cloro pero estos procedimientos pueden degradar la integridad de las mascarillas. Hasta el momento la reutilización de los cubrebocas es algo que desaconsejan las autoridades sanitarias.

La Universidad de Stanford realizó un análisis donde comparó varios métodos de esterilización y efectividad por lo que solo recomienda a la comunidad médica esterilizar la mascarilla en un horno durante 30 minutos a 70 grados o en el vapor de agua hirviendo durante 10 minutos, estas indicaciones solo están pensadas en los profesionales de la salud y no en los cubrebocas que las personas utilizamos a diario.



Tsai se retiró de la Universidad de Tennesse el año pasado después de más de 30 años de enseñanza, sin embargo, los investigadores lo han buscando para encontrar métodos seguros para esterilizar las mascarillas preguntándole sobre la tecnología que patentó.

