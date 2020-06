Instacart, la empresa de reparto de comestibles, lanza novedades en su app para asegurar tus compras

Los pedidos de la aplicación han crecido en más de un 500 por ciento durante la pandemia

A medida que incrementa la popularidad de la empresa de reparto de comestibles, Instacart, también crece el número de quejas de los trabajadores que no contaban con una política sólida de protección durante la pandemia de coronavirus.

Hasta hace poco, los trabajadores de Instacart acusaron a la empresa de exponerlos a condiciones en donde arriesgaban su salud mientras realizan las compras de sus clientes.

Un trabajador contó al periódico The Guardian que sin compradores, Instacart no es más que una aplicación. “Pasamos nuestros días entrando y saliendo de las tiendas para que los clientes puedan quedarse en casa y no arriesgar su salud”. El testimonio menciona que los trabajadores están en contacto directo con las multitudes, artículos y bajo restricciones sanitarias “para no molestar a los clientes cuando sus productos no están disponibles en las tiendas”.

Debido a la situación, la empresa lanzó una nueva aplicación, después de escuchar la opinión de sus trabajadores que realizan compras. Se trata de una App que permite que los compradores personales de Instacart ponerse en contacto con los servicio de emergencia de manera discreta siempre que sea necesario.

La aplicación cuenta con nuevas características como la verificación de la identidad del comprador, la entrega de alcohol y pedidos así como ventajas que incluyen la ayuda en carretera en caso de tener problemas con el automóvil y descuentos en la cobertura del teléfono móvil.

Nilam Ganenthiran, el presidente de Instacart, dijo a través de un comunicado que la herramienta está destinada a demostrar que el bienestar de sus compradores son una prioridad para la empresa y que las nuevas herramientas podrían garantizar que permanezcan protegidos durante y después de la pandemia de coronavirus, según informó la publicación Supermarket News.

La herramienta de seguridad que también es impulsada por ADT pueda funcionar a los compradores y les permita permanecer seguros.

Antes de que la pandemia surgiera con fuerza, el 74 por ciento de los consumidores dijeron que estar dispuestos a comprar artículos comestibles en línea debido al coronavirus, según Statista.

Una investigación de la consultora Bain & Company mostró que un 3 o 4% del gasto en comestibles en Estados Unidos era realizado en línea antes de la pandemia pero subió entre un 10 y un 15% según informó CNBC.

Antes de la crisis de COVID-19, Instacart contaba con unos 130,000 compradores de servicio completo y 12,000 compradores en tiendas para realizar pedidos de comestibles en línea para su entrega o recogida en el mismo día.

El volumen de pedidos de la compañía aumentó en más de un 500 por ciento y un crecimiento de un 35% de sus clientes. Actualmente la empresa cuenta con una comunidad de trabajadores que realizan las compras de casi 500,000 personas.

