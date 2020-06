“En junio se va a tocar fondo”, dice López Obrador sobre la economía mexicana

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en junio se va a tocar fondo en la situación económica en el país.

“Pienso que va a ser más difícil la situación, abril, mayo, junio se va a tocar fondo”, afirmó en su conferencia, bajo una fuerte lluvia.

“Abril, mayo, junio va a estar más complicado que de enero a marzo, pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos, va a empezar la recuperación, ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso”.

López Obrador afirmó que las ventas no se han desplomado.

“Las ventas de los comercios no se han desplomado y ya hablábamos del empleo, hubieron días en mayo, días en que no se perdieron empleos, que al contrario, se crearon pocos pero hubieron nuevos empleos inscritos en el seguro social”, aseveró.

Antes, el mandatario federal dijo que la pandemia se ha logrado controlar, a pesar de que ha empeorado.

“Yo sostengo que a pesar de los pesares, porque no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia, que en otras partes ha afectado mucho a nuestros vecinos de norte desgraciadamente para no hablar de Europa”, estimó.

“En el caso de Estados Unidos han habido 4 veces más fallecidos que en México de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y que tiene nuestro País, 4 veces más, y hay países de Europa donde han habido hasta ocho veces más fallecidos de acuerdo a la población, de acuerdo a la relación o comparando con lo sucedido en nuestro País. Digo esto que me cuesta trabajo expresarlo porque sigue esa campaña”.

López Obrador arremetió contra los medios que, aseguró, han politizado el tema.

“En el caso de los fallecimientos por la pandemia pues es algo muy lamentable, porque siempre lo hemos dicho, no son datos, no son cifras, son seres humanos, yo no voy a dejar de enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida por la pandemia, es algo muy doloroso, son en efecto muchos los fallecidos.

“Esto debe verse en lo que sucede a nivel mundial, siempre he dicho que las comparaciones son odiosas, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Por sensibilidad, por delicadeza, no debemos comparar, lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia, tienen problemas con nosotros, diferencias políticas, ideológicas y quisieran que nos desbordara el problema de la pandemia, que nos fuera mal para exhibirnos, para mostrar nuestra supuesta ineficiencia, por eso quisieran que las cosas fuesen peor, poder decir antes todo iba mal ahora todo ha empeorado”, acusó.

“Por eso he hablado de que es temporada de zopilotes, desde el principio inventaron al primer muerto, al primer fallecido por la pandemia, los medios de comunicación amarillistas y se atrevieron a sacar desde luego imágenes de crematorios en portadas y muchos periódicos diariamente como si se tratara de datos están mencionando la pérdida de vidas humanas”.