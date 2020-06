Prohiben tener sexo entre personas que no vivan en la misma casa, nueva ley sobre coronavirus

Desde el pasado lunes 1 de junio, la nueva legislación sobre coronavirus marca como ilegal tener relaciones sexuales en su propio hogar con una persona que viva en otra casa.

Esto sucede en el Reino Unido y ha sorprendido a los residentes, ya que algunas reglas y restricciones han comenzado a relajarse. Sin embargo, la normativa respecto a las relaciones personales se ha endurecido.

Las Regulaciones de Protección de la Salud prohibieron previamente que las personas salieran de casa sin una “excusa razonable”. Sin embargo, tales medidas ahora han sido reemplazadas por reglas sobre dónde pueden reunirse y dormir, algo que afecta mucho a las parejas que viven separadas.

El sexo entre dos (o más) personas en un lugar privado que no viven en el mismo hogar es una “reunión” entre 2 o más personas y, por lo tanto, es ilegal.

Afraid to say this is correct.

I can't believe I'm about to tweet this.

From tomorrow sex between two (or more) people in a private place who do not live in the same household is a "gathering" between 2 or more people and is therefore illegal. https://t.co/aEiGIoweee pic.twitter.com/b0KZBACSQ4

— Adam Wagner (@AdamWagner1) May 31, 2020