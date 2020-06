Un gato arruina el vídeo en TikTok de una celebridad

El vídeo se hizo viral y muchas personas comentaron lo adorable que es el felino de la entrenadora

Todos hemos intentando ejercitarnos durante el confinamiento.

Gracias a muchos entrenadores e influencers que han subido sus rutinas de ejercicio a las redes sociales hemos intentando mantener la forma física.

Pero no es tan fácil como parece, ya que nuestras casas no son siempre lo amplias que quisiéramos y algunos no estamos solos.

Niños, padres, esposos y hasta las mascotas se han convertido en protagonistas involuntarias de los vídeos de algunas celebridades. Incluso periodistas han salido al aire, en vivo, y familiares (también amantes) se han colado en el plano.

En esta ocasión, lo ha hecho un gato. El felino se animó tanto que quiso aparecer en el vídeo de entrenamiento de su humana. El animal mira a cámara y solo le falta decir ¡hola!.

El video publicado a principios de este mes en TikTok bajo la cuenta, runfoxxirun, con una foto del gato, ha recibido más de 53,000 me gusta.

La mujer parece estar concentrada en su entrenamiento, pero cuando mira hacia arriba y ve al gato tomar el centro del escenario y convertirse en el protagonista, no puede hacer más que sonreír.

No es el único protagonista, hay muchos otros felinos que te harán sonreír. Disfruta, pude que sa lo mejor que veas hoy.