VIDEO: Graduada “estrena” el nuevo parque de los Rangers de Texas barriéndose con toga y birrete

El Globe Life Field recibió la ceremonia de graduación para la clase de 2020

El béisbol profesional de las Ligas Mayores se mantiene en suspensión indefinida a la espera de llegar a un arreglo con su Asociación de Peloteros, pero el nuevo estadio de los Rangers de Texas, que sigue en espera de ser inaugurado, ya tuvo un inesperado estreno con sus primeras llegadas a home con público en las gradas.

En medio de la pandemia por el COVID-19, estudiantes de la escuela Forney High School, tuvieron su ceremonia de graduación correspondiente a la generación 2020 en el campo del flamante inmueble de los Rangers, el Globe Life Field, en Arlington, en lo que fue el primer evento público en la historia del estadio.

Con las medidas de distanciamiento, los estudiantes protagonizaban la última ceremonia oficial en su preparatoria previo a su futura experiencia universitaria, cuando una de sus integrantes, la jugadora del equipo de softbol Sadie Hewitt, decidió, ataviada con su tradicional toga y birrete, además de diploma en mano, emprender una corta carrera y barrerse de cabeza para llegar al plato como si anotara una carrera.

Congratulations, Class of 2020. Today’s Graduation Ceremony was the first public event held at Globe Life Field. pic.twitter.com/aZuNrVE1gW — Globe Life Field (@GlobeLifeField) May 29, 2020

El Globe Life Field tenía programado inaugurarse el pasado 23 de marzo previo al inicio de la campaña regular unos días después; sin embargo, la incertidumbre ocasionada en torno a la temporada 2020 de las Ligas Mayores mantiene en suspenso lo que sería el primer partido de béisbol en el nuevo estadio, el cual parece estar destinado a realizarse sin público.

Te recomendamos:

Hijo del expelotero Dale Murphy estuvo de perder un ojo por bala de goma en protestas