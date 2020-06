¿Qué significa soñar con fantasmas o espíritus?

Se trata de uno de los sueños que más confusión y miedo genera ¿qué significa realmente?

Uno de los sueños que más causa confusión y miedo en los seres humanos es en el que aparecen fantasmas o espíritus. Soñar con familiares, amigos o personas conocidas que ya fallecieron podría ser intrigante porque se cree que acuden a nosotros a través del sueño para darnos un mensaje, el cual, nosotros debemos intentar descifrar.

Hay quienes dicen que los sueños son un puente entre el más allá y el mundo real, por lo que de alguna manera nos conectamos con espíritus mientras estamos dormidos. No es que cualquier alma pueda hacer contacto en el sueño, sino que los seres más cercanos son quienes acuden a nosotros a través de esta vía para hacernos saber sus inquietudes; como quiera que sea no debieras tener miedo ya que los espíritus no pueden hacerte daño.

Desde una perspectiva más interpretativa, soñar con fantasmas en realidad es de buen augurio ya que es señal de éxito, abundancia y extrema felicidad, según indica el portal Soñar.com. Aunque los fantasmas suelen relacionarse a la oscuridad o maldad su simbolismo en los sueños va más por el lado de la gratitud y el aliento; es decir, el subconsciente nos dice que llegó la hora de superar tus miedos.

La interpretación de soñar con fantasmas también dependerá de la situación, por ejemplo, si son invisibles simboliza que hay un recuerdo doloroso que todavía está en nuestra mente y lo estamos reprimiendo, en este caso, debemos afrontarlo para superarlo.

Soñar con niños fantasmas es común en personas que se sienten insatisfechas ya que añoran situaciones del pasado que saben nunca volverán, pero desean que se repitan y eso no las deja avanzar. Asimismo, puede simbolizar que no posees la suficiente madurez para enfrentar tu vida adulta y deseas seguir siendo un niño.

Si en el sueño percibes que el fantasma es malo significa que estás pasando por una mala situación y es probable que haya amistades que te envidian y podrían hacerte daño.

Visualizar fantasmas desconocidos quiere decir que alguien desea verte lo más pronto posible para darte una noticia. Nuestro subconsciente interpreta que un conocido está tratando de contactarnos y seguramente es una persona que tiene tiempo sin saber de ti.

Otro de los sueños más comunes es en el que aparecemos en una casa embrujada. Esto sucede cuando existe mala energía en el hogar o porque un amigo quiere visitarnos y necesita de nuestra ayuda o simplemente desea consejo.

En cualquier caso, recuerda que tú eres la persona más adecuada para interpretar tu sueño y dependerá de la situación que estés atravesando.

Te puede interesar: ¿Qué hacer si tu casa está embrujada?