Un sheriff de Florida anima a los residentes a disparar contra los saqueadores en las protestas por George Floyd

Un alguacil de Florida ha recomendado a los residentes con armas de fuego que disparen a los saqueadores si ingresan en sus comercios, en medio de las protestas de George Floyd que tienen lugar estos días en las calles.

El sheriff Grady Judd dijo en una conferencia de prensa que la violencia, las amenazas, las lesiones y los daños a las propiedades no tienen lugar en el condado de Polk.

Te puede interesar: El emblemático estadio Hard Rock de Miami se convierte en un autocine en época de coronavirus

"The people in Polk County like guns, they have guns, I encourage them to own guns… And if you try to break into their homes to steal, to set fires, I'm highly recommending they blow you back out of the house with their guns." STORY: https://t.co/NjG4Frlphy pic.twitter.com/KH0g3X0POC

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) June 1, 2020