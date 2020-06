Se intensifican las protestas en Miami: el toque de queda va a seguir hasta el fin de semana

Continúan las marchas por Miami por cuarto día consecutivo. El martes por la tarde se organizaron simbólicamente en las cercanías del centro de detención preventiva de Miami-Dade, la Oficina de la Fiscal del Estado de Miami-Dade y el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein. Luego comenzaron a marchar por la NW 12th Avenue cerca de las torres del Jackson.

Sobre las 5pm, se arrodillaron en la NW 12th Avenue y la NW 20th Street para luego continuar por el histórico barrio de Overtown y Wynwood. La multitud generacional ha crecido a medida que difunde un mensaje de unidad racial, uniéndose a la respuesta nacional a la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis.

Here's my video of the peaceful protest that escalated into cars on fire, tear gas being deployed and looting in Downtown Miami tonight. pic.twitter.com/a1zUUzDI3x

El grupo ha incluido médicos en sus uniformes, con carteles que decían “batas blancas para vidas negras”.

Las imágenes de unidades policiales quemadas, vidrios rotos y saqueos aparentes del sábado contrastan fuertemente con el espíritu general de las protestas pacíficas en Miami-Dade en los últimos tres días. Y los líderes del condado elogian a los organizadores de la comunidad por abogar por esas manifestaciones pacíficas.

“Our unity is our strength our unity is our show of force” – Miami protests June 3rd #BlackLivesMatter #MIAMIPROTEST pic.twitter.com/Bk4SosjWJA

Aún así, el director de policía del condado dice que continúan monitoreando las conversaciones en las redes sociales, y él aboga por mantener el toque de queda de 9pm a 6am durante el fin de semana.

I am proud of Miami. I am proud of our residents and I am proud of our police who have made this city a model for how peaceful protest can deliver an impactful message https://t.co/XAfzY6jL0L

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 2, 2020