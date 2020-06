El emotivo video de una activista en las protestas de Miami que ha conmovido a la Casa Blanca

Renita Holmes, una activista de Miami, dedicó su domingo a calmar la fricción entre la policía y los manifestantes por la muerte de George Floyd.

Cansada del racismo institucionalizado, la brutalidad policial, los tiroteos relacionados con pandillas, la violencia doméstica y la gentrificación, la residente de Overtown contactó con los líderes y se presentó al as reuniones de la comisión durante años para expresar su opinión.

Holmes caminaba cerca de los autos de policía incendiados el sábado después de que un pequeño grupo convirtiera una gran marcha pacífica en una ardiente protesta afuera del garaje del Departamento de Policía de Miami.

Renita Holmes rode her scooter & parked it in front of a line of armed Florida Highway Patrol troopers.

Capt. Reyes broke the line & asked to hug her as she says, dont hurt my children.

I love you, man, she told him before scooting away. ❤#protests2020pic.twitter.com/rM37mCmoJ3

— ~Marietta (@_MariettaDavis) June 1, 2020