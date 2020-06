Activistas aplauden moción para reducir el presupuesto de la Policía

Funcionarios indican que lo que se busca es servir más a la comunidad que al departamento policíaco.

Organizaciones y activistas que están en contra de la brutalidad policiaca aplaudieron la decisión de funcionarios electos de Los Ángeles para reducir el presupuesto del LAPD para el año fiscal 2020-2021.

El presupuesto tentativo del LAPD estaba pautado a ser de casi $1,860 millones, un aumento de aproximadamente $122 millones en comparación con el año fiscal 2019-2020.

Sin embargo, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo el miércoles en conferencia de prensa que no lo autorizará. En su lugar pedirá al Oficial Administrativo de la Ciudad que reasigne $250 millones de dicho presupuesto a la inversión para más empleos, salud, educación, entre otros servicios, sobretodo en las comunidades afroamericanas y de color.

Ese mismo miércoles cinco concejales del ayuntamiento de Los Ángeles—Nury Martínez, Mónica Rodríguez, Curren Price Jr., Herb Wesson, Jr., y Paul Krekorian—presentaron una moción que reduciría el presupuesto del LAPD hasta en $150 millones.

Adicionalmente, la presidenta de la Comisión de Policía, Eileen Decker, dijo que la comisión buscará reducir el presupuesto operativo propuesto por el LAPD de $100 millones a $ 150 millones para el próximo año fiscal.

El concejal Price Jr., representante del Distrito 9 en el sur de Los Ángeles, dijo que como funcionarios de la Ciudad, su deber es escuchar y responder a las preocupaciones de la comunidad, algo que se ha amplificado durante la última semana con las masivas protestas.

“Hoy, nos unimos como fuerza colectiva en nombre de la democracia para doblar el arco hacia la justicia y proteger a los más vulnerables”, dijo Price Jr. “Al reducir el presupuesto de LAPD en hasta $150 millones, estamos priorizando lo que es más importante para impulsar el cambio duradero que comunidades como la que yo represento necesitan y merecemos desesperadamente”.

El distrito 9 es considerado una de las áreas con más pobreza y menos recursos.

María Brenes, directora ejecutiva de InnerCity Struggle, en Boyle Heights, dijo que este es un paso positivo a la dirección correcta pero se necesita hacer mucho más en estos momentos tan críticos.

“Debemos reconocer que nuestra ciudad le ha dado bastantes recursos a la policía y eso solo refleja valores que son un problema para las comunidades de color”, dijo Brenes, quien estuvo presente el miércoles durante el anuncio del alcalde Garcetti.

Brenes explicó que en vez de invertir en servicios esenciales como programas para jóvenes, parques y programas después de escuela se ha invertido más del 50% en el departamento de policía.

En apoyo del Presupuesto de la Gente

People’s Budget LA, una coalición liderada por Black Lives Matter Los Angeles (BLM-LA), aplaudió el trabajo presentado por el ayuntamiento pero añadió que se necesitan mucho más recortes en el departamento de policía.

Ellos crearon un documento llamado el Presupuesto del Pueblo, el cual propone asignar solo el 5.7% a la aplicación de la ley tradicional, y destinar más fondos a servicios centrados en las personas como vivienda, atención médica, transporte, etc.

“Nos alienta ver que nuestra acción constante ha presionado al alcalde Garcetti y al ayuntamiento a respaldar sus bonitas palabras con alguna acción real, por pequeña que sea, que confronta directamente al estado policial racista que es la ciudad de Los Ángeles”, dijo Melina Abdullah, líder de Black Lives Matter Los Angeles. “Pero necesitan ir mucho más lejos, $150 millones parece grande, hasta que te das cuenta de que todavía dejan al LAPD con el 51% de los ingresos irrestrictos de la ciudad. Eso no es del todo aceptable”.

Carlos Montes, organizador con el Centro CSO de Boyle Heights, comparte el sentimiento de Abdullah y también apoya el Presupuesto del Pueblo.

“Este es un presupuesto que satisface las necesidades humanas de la ciudad, no a la policía. En otras palabras, lo que la gente necesita son parques, programas, apoyo para personas sin hogar”, dijo Montes. “El LAPD tiene demasiado dinero y siempre piden más dinero”.

Montes agregó que hasta el momento él y muchos otros grupos activistas se cuestionan en qué gasta el LAPD tanto dinero.

Él ha notado que el departamento de policía hace eventos que no les corresponden, por ejemplo, relacionados con inmigración o parques y recreaciones. Aunque él no considera una mala acción es algo que no les pertenece.

“La Ciudad debería hacer eso o [organizaciones pro inmigrantes], creo que el departamento de la ciudad puede hacerlo mejor que tener un oficial de policía frente a una audiencia de inmigrantes”, indicó Montes. “Simplemente lo están haciendo para tratar de ganarse a la comunidad… Es más como relaciones públicas y les están pagando por eso”.