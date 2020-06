Todo lo que debes saber si recibiste una tarjeta de débito para utilizar el cheque de estímulo económico

Cerca de cuatro millones de estadounidenses recibirán su cheque de estímulo por coronavirus en forma de tarjeta de débito prepagada.

Durante los últimos días existe una confusión en torno a ellas, ya que están llegando en un sobre de “Money Network Cardholder Services” bajo un banco llamado MetaBank. Si aún estas esperando recibir tu cheque de estímulo revisa tu correo electrónico, ya que puede confundirse con otras tarjetas o promociones bancarias.

Las tarjetas fueron enviadas a partir de la segunda semana del mes de mayo y aunque el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, ha dicho que se trata de una forma segura y fácil de usar, pero existen muchas preguntas sobre las tarjetas de débito. Esto es lo que debes saber:

De acuerdo a información del Servicio de Rentas Internas (IRS) las personas que no contaban con una cuenta bancaria dada de alta en los archivos de IRS, recibirán el cheque de estímulo a través de la tarjeta de débito en lugar de un cheque o depósito directo.

Han reportado algunos casos donde las personas han tirado las tarjetas de débito a la basura que contienen el tan esperado dinero del estímulo antes de darse cuenta de su error, por eso es importante revisar cuidadosamente tu correo.

La cantidad de dinero que tendrá tu tarjeta dependerá de cuánto ganes. Los pagos de impacto económico tienen un valor de hasta $1,200 dólares para personas solteras y $2,400 dólares para parejas casadas, más $500 dólares para dependientes que sean elegibles.

Si ganas más de $75,000 dólares anuales o $150,000 dólares como pareja, la cantidad total a la que eres elegible para recibir comenzará a disminuir. Recuerda que si tienes ingresos superiores a $99,000 dólares si estás soltero o $198,000 dólares junto a tu pareja, no recibirás ningún pago.

Para poder consultar el saldo de tu tarjeta de débito deberás registrarte en línea a través del sitio eipcard.com o llamando al servicio de atención a cliente al 1-(800)-240-8100.

Antes de utilizar tu tarjeta de estímulo por coronavirus tienes que llamar al 1-(800)-240-8100 para activarla. Ahí se te pedirá que introduzcas los números de tu tarjeta, los últimos seis dígitos de tu número de seguro social y el código de seguridad que se encuentra en la parte posterior de tu nuevo plástico.

También te pedirán establecer un PIN de cuatro dígitos cuando la utilices en un cajero automático, al solicitar asistencia o escuchar tu saldo.

Don’t miss out on your stimulus payment. If you receive the EIP Visa prepaid debit card in an envelope that says Money Network, call 1.800.240.8100 to activate your card. Visit https://t.co/EKFB5BL5AT to learn more. #EIPcard pic.twitter.com/7s0QEC2a34

— Fiscal Service (@FiscalService) May 27, 2020