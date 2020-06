Tormenta tropical Cristóbal amenaza la costa del Golfo de Estados Unidos

El centro de la tormenta tropical Cristóbal estaba localizado en la latitud 21.4 norte, longitud 89.7 oeste a las 4:00 p.m. CDT (2100 UTC), reporta el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La depresión se reorganizó como tormenta tropical de nuevo en aguas del Golfo de México y se mueve hacia el norte a cerca de 13 mph (20 km/h), se espera que este movimiento continúe en los próximos días.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Cristóbal se moverá nuevamente sobre el centro del Golfo de Mexico el sábado y se espera que se encuentre cerca de la costa norte del Golfo de Mexico el domingo al anochecer.

Luego, se pronostica que el centro de Cristóbal se mueva tierra adentro a través de Louisiana entre la tarde del domingo al lunes.

Cristóbal puede producir marejadas fuertes y penetraciones del mar de varios pies de altura en gran parte de las costas de Mississippi, Louisiana y Florida:

#Cristobal could produce storm surge flooding of 2-4 ft above ground level from Grand Isle, LA, to Ocean Springs, MS, and from Indian Pass to Arepika, FL. 1-3 ft could occur from Ocean Springs to Indian Pass and from Arepika to Marco Island. https://t.co/OscAzxoD1i? pic.twitter.com/V9iJMkyDIL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 5, 2020