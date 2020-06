Sufren sus fans: Viviana Michel anuncia que se va del América

View this post on Instagram

Yo era solo una niña que soñaba con jugar fútbol. Tuve que sacrificar muchas cosas y me esforcé demasiado para hacerlo realidad. Soñaba con jugar profesional. Aprendí, dejé muchas cosas y entre ellas mi familia. Nunca se debe dejar de soñar por mucho que se cumplan los sueños. Hoy me toca despedirme del Club América, el club que me abrió sus puertas y me ayudó a cumplir ese sueño. Me voy sin nada que reprochar, me apoyaron siempre, desgraciadamente las lesiones no me dejaron demostrar lo que tenía por dar, pero aun así crecí y aprendí bastante de ellas y siempre estaré agradecida con el club por no dejarme sola. Gracias a aquellas personas que me ayudaron en el proceso de mi rehabilitación, estaré siempre agradecida por el amor y apoyo que me brindaron. Las personas que me conocen y que me han visto entrenar saben que esfuerzo y dedicación nunca falto, ni dentro y ni fuera de la cancha. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, el respeto y cariño de todos. Gracias por todo el apoyo y por la exigencia dentro del club que me ayudo a crecer como futbolista y como persona. Y por último gracias a la afición que siempre está ahí, he sentido su cariño en los buenos momentos y en los no tan buenos, y eso me lo llevo en el corazón. “Los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades, solo hay que asegurarnos que nos hagan felices.” Muchas gracias. 🙏🏼🦅