Matan a un policía en norte de California. Sospechoso sería miembro de la Fuerza Aérea

Un Policía del Alguacil del condado de Santa Cruz fue asesinado el sábado en una emboscada perpetrada por un solo hombre.

De acuerdo con el alguacil Jim Hart, el sargento Damon Gutzwiller, de 38 años, fue baleado mortalmente en el área de Ben Lomond, una zona boscosa de Santa Cruz. Otro agente del alguacil y un miembro de la Patrulla de Carreteras de California fueron reportados como heridos.

Our hearts are heavy. You will never be forgotten Sgt. Damon Gutzwiller. pic.twitter.com/3c3SptX45R

— Santa Cruz SO (@SantaCruzSO1) June 7, 2020