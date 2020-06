Ligas Mayores acusa al ampáyer cubano Ángel Hernández de fisgonear una llamada telefónica

Las Ligas Mayores acusaron ampáyer cubano Ángel Hernández de escuchar inapropiadamente una llamada telefónica durante la investigación correspondiente al partido entre los Red Sox de Boston y los Rays de Tampa Bay en julio de 2019, el cual tuvo un retraso de 14 minutos por una confusión en las reglas de juego, según reportó este lunes el portal deportivo The Athletic.

Hernández, quien estaba como jefe de planilla en dicho enfrentamiento, fue llamado vía telefónica por Joe Torre, oficial en jefe de Las Mayores en ese entonces, para darle seguimiento al caso, pero una vez que terminó la conversación con Hernández, éste se mantuvo en la línea y pudo escuchar la llamada con Ed Hickox, otro de los ampáyers involucrados en el juego.

Torre procedió a realizar un reporte, el cual es parte de los elementos de defensa por parte de las Ligas Mayores ante la demanda que en 2017 interpuso Hernández ante la ‘Gran Carpa’ argumentando discriminación por no promoverlo laboralmente y marginarlo de asignaciones importantes como la Serie Mundial.

MLB accused umpire Angel Hernandez of eavesdropping last July on an investigative call. His lawyer slammed the allegation as retaliation for Hernandez's discrimination lawsuit against MLB. My story https://t.co/n1uXLfo7kw

