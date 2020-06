Traicionando a Chivas con América: la foto que JJ Macías no quiere que veas

View this post on Instagram

¿Macías con la del América? 🤔🤔. Anécdota: El último partido que jugó @oribepm con América fue una semifinal ante León, al terminar el partido se acercó a @jjmacias9 y le regaló su playera. Un año después, ambos defienden la playera de Chivas. "Crack, significa mucho tener esta playera puesta" nos dijo Macías.