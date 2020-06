Video: Lupillo Rivera y la razón de decir que Mayeli Alonso le fue infiel

El famoso no había dicho nada sobre la razón de su divorcio en 2 años, hasta ahora.

Lupillo Rivera se habría mantenido en silencio sobre las razones de su separación de Mayeli Alonso. A pesar de todo lo que se decía de la pareja, ninguno de los dos comentó que había pasado para llevarlos al divorcio.

Sin embargo, todo eso cambió cuando Rivera salieron a la luz los documentos de la demanda entre Alonso y su ex socia. Lupillo fue llamado de testigo, no a favor de su esposa, si no a favor de la ex socia. Ahí fue que dijo que se había separado de Mayeli por que ella le fue infiel.

Después de la polémica, el conocido “toro del corrido” reveló las razones por las cuales tuvo que hablar de su rompimiento con Mayeli.

“Es algo que tuve que hacer porque fui requerido por la ley a dar una declaración ante un juez y ahí no podía no decir nada. Las preguntas se me hicieron y no tuve opción de no contestarlas“, dijo en un comunicado que compartió en IGTV. “Quiero compartirles que nunca me he escondido y les he hablado con la verdad. Pero en esta ocasión de mi vida personal mantendré la misma postura de mantenerme callado, de no hablar de mi ex mujer, ni de mis hijos“.