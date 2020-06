Comic-Con de San Diego será virtual y gratuita

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus la edición 2020 de la convención de cultura popular Comic-Con de San Diego se canceló de manera presencial pero los organizadores informaron que sería virtual y ahora se informa que será completamente gratis.

Comic-Con International reveló que la convención digital será gratuita a través de internet y se llevará a cabo entre los días 22 y 26 de julio, según reportes de Collider, y tendrá paneles sobre películas, series de televisión, videojuegos, cómics y más.

La versión digital de SDCC tendrá también un salón de exposición virtual donde se podrán comprar objetos de edición limitada.

La convención de cultura pop lleva celebrándose durante 50 años. Volverá a su formato habitual en 2021, durante los días 22 al 25 de julio en el centro de convenciones de San Diego.

Two special edition Comic-Con Museum items have been added to our merch site! A first time ever, one size fits all PET bandana featuring the Comic-Con Museum logo, and Rick Geary’s iconic Comic-Con Toucan reimagined for this brand new Museum shirt. https://t.co/ioEKJtb3iF pic.twitter.com/HYluw30rK7

— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) June 10, 2020