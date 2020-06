El popular zoológico de San Diego, California ya tiene fecha de reapertura

El sur de California se está moviendo rápidamente hacia la normalidad y cada vez más sectores económicos empiezan a reanudar sus actividades, uno de ellos el del entretenimiento en familia.

El zoológico de San Diego anunció que reabrirá sus puertas el 20 de junio luego de permanecer cerrado durante tres meses por la pandemia del COVID-19 a pesar de que la amenaza sanitaria continua.

El lugar es uno de los más grandes y populares del mundo y alberga unos 4.000 animales de 800 especies, lo que lo hace una gran opción para los niños ahora que han estado durante meses sin actividades educativas.

BIG news: We're roaring back! 🦁 The San Diego Zoo & @sdzsafaripark will open to the public on June 20th, with a series of member & donor appreciation days leading up to our opening. If you plan on visiting, please read up on what your visit will entail. https://t.co/9qZSKmRRcK pic.twitter.com/9qJD9flekv

— San Diego Zoo (@sandiegozoo) June 10, 2020