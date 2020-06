Desde ahora la ciudad de San Francisco pagará psicólogos y funerales a víctimas de violencia policial

El Fiscal del Distrito de San Francisco, California, Chesa Boudin, anunció el martes que a partir de ahora la alcaldía de la ciudad pagará los servicios de atención médica y psicológica y, en caso de ser necesario, cubrirá los gastos funerarios de víctimas y testigos de episodios de violencia perpetrados por el Departamento de Policía local.

Boudin, quien ha sido el Fiscal Distrito de San Francisco desde inicios del 2020, es conocido por sus posicionamientos progresistas y aparentemente alejados de los intereses de los sindicatos de Policía.

Time to start treating all crime victims equally – including those who are victims of crime committed by law enforcement. My office's victim services division is leading the way! https://t.co/q3vFzLkkIY

Al anunciar la nueva medida, Boudin explicó que en muchas ocasiones, las confrontaciones de ciudadanos con la Policía quedan documentadas únicamente a través del informe elaborado por el agente.

El objetivo del Fiscal con esta nueva política, es remediar esta situación mediante la verificación de acusaciones de violencia policial a través de informes médicos y otros documentos y, en caso de que se determine que existió brutalidad policial, asumir los gastos derivados de ella.

“La gente no debería tener que recurrir a una página de GoFundMe para pagar los costes del funeral de su hijo o hija cuando estos han sido asesinados por las fuerzas del orden“, dijo Boudin en referencia al popular portal digital de campañas de donación.

BREAKING NEWS: New policy announced by @SFDAOffice supports and protects victims of police violence—including those hurt during lawful, peaceful protest— and gives them access to compensation just like victims of other crimes. pic.twitter.com/c5VMhr1qCP

— SF DISTRICT ATTORNEY (@SFDAOffice) June 9, 2020