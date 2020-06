Exempleado de “El Nuevo Rodeo” revela que Floyd y Chauvin tenían una historia de fricciones

Un exempleado del centro nocturno de Minneapolis en el que trabajaban George Floyd y Derek Chauvin, el policía acusado de asesinarlo, dijo en una entrevista que entre los dos hombres existía una ríspida relación.

“Ellos chocaban”, dijo David Pinney en una entrevista con CBS News divulgada el martes por la noche.

Cuando el entrevistador le preguntó a Pinney ¿cómo?, respondió: “Tiene mucho que ver con Derek siendo extremadamente agresivo dentro del club con algunos clientes, lo cual fue un problema”.

El entrevistado aseguró en la entrevista que Chauvin conocía “muy bien” a Floyd, quien el martes fue despedido en Houston en una emotiva ceremonia.

Floyd y Chauvin coincidían en “El Nuevo Rodeo”, el club latino de Minneapolis que más tarde fue quemado durante las protestas por el asesinato.

Maya Santamaría, la dueña del extinto club, también fue entrevistada por CBS News y dijo que el hombre acusado con asesinato de segundo grado “se sentía atemorizado e intimidado” por afroamericanos.

"They bumped heads": Former coworker describes relationship between George Floyd and Derek Chauvin https://t.co/IDe1NvNrTO

— CBS News (@CBSNews) June 10, 2020