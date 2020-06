La coqueta foto de Yanet García en bikini y bronceando su colita

View this post on Instagram

"Corre tu propia carrera " ⚡️💕 No importa lo que la gente pueda decir de ti. Lo importante es lo que te digas a ti mismo. No te preocupes por las opiniones ajenas siempre y cuando sepas que estás haciendo lo correcto. Puedes hacer lo que gustes mientras tu consciencia y corazón les parezca justo. No te avergüences de hacer lo que consideras correcto; decide lo que está bien y aférrate a ello. Y, por el amor de Dios, no caigas en el hábito de medir tu propia valía en función de la valía de los demás. Cada segundo que inviertes pensando en los sueños de otro, te estás apartando de los tuyos.