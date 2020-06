¿Los asintomáticos pueden transmitir el coronavirus SÍ o NO? La OMS aclara

El organismo mundial explica las declaraciones de la doctora María Van Kerkhove

Este lunes, la doctora María Van Kerkhove, líder técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la respuesta al coronavirus, señaló que “parece raro que una persona asintomática realmente transmita a una persona secundaria” y citó informes de varios países que han dado seguimiento a casos asintomáticos sin identificar otros casos de transmisión. Esta declaración parece contradecir lo que otras investigaciones han señalado respecto al riesgo de la transmisión asintomática del COVID-19.

¿Los asintomáticos pueden transmitir el coronavirus sí o no? La OMS aclaró el punto en una sesión de preguntas y respuestas programada especialmente para ello este martes, luego de que las declaraciones de Van Kerkhove provocaran polémica en la comunidad médica internacional.

La mayoría de los contagios ocurre de personas con síntomas

El virus “es un gran desconocido”, señaló la también la jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, por lo que “la información es muy preliminar”. La doctora Van Kerkhove afirmó que “la mayor parte de la transmisión que conocemos ocurre cuando las personas que tienen síntomas transmiten el virus a otras personas a través de gotitas infecciosas”, pero lo que no está claro es cuántas personas no presentan síntomas y cuántas pueden transmitir el virus.

“Sabemos que algunas personas que son asintomáticas, o algunas personas que no tienen síntomas, pueden transmitir el virus. Entonces, lo que necesitamos entender mejor es cuántas personas de la población no tienen síntomas y, por separado, cuántas de esas personas lo transmiten a otros”, dijo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estiman que un 40 por ciento de las infecciones de COVID-19 ocurren antes de que los enfermos presenten síntomas y que aproximadamente un 35 por ciento de los casos pueden ser asintomáticos.

Van Kerkhove explicó que los casos de coronavirus que parecen ser asintomáticos, frecuentemente sí desarrollan la enfermedad pero con síntomas leves o diferentes: “No son síntomas de COVID entre comillas, lo que significa que es posible que aún no hayan desarrollado fiebre, que no hayan tenido una tos significativa o que no tengan dificultad para respirar, pero algunos pueden tener una enfermedad leve”, indicó. Algo importante es entender que los contagios también pueden ocurrir cuando una persona infectada todavía no presenta síntomas, es decir, en su etapa presintomática.

Qué dicen otros expertos

Un grupo de científicos que ha estudiado el comportamiento del SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia expresó sus puntos de vista en el Science Media Centre. Uno de ellos, Liam Smeeth, profesor de Epidemiología Clínica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se dijo sorprendido por las declaraciones de Van Kerkhove.

“Sigue habiendo incertidumbre científica, pero la infección asintomática podría ser del 30 al 50 por ciento de los casos. Los mejores estudios científicos hasta la fecha sugieren que hasta la mitad de los casos se infectaron de personas asintomáticas o presintomáticas”, subrayó.

Por su parte, el profesor Babak Javid, investigador principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, se refirió a “estudios en varios continentes que confirman que sí ocurre la transmisión presintomática”. En ellos se sugiere que “estar bien no necesariamente significa que uno no pueda transmitir el SARS-CoV-2. Sin embargo, el punto importante es que incluso algunos síntomas muy leves que no son ‘típicos’ de COVID (es decir, no tener fiebre ni tos) pueden representar a alguien que puede ser contagioso”.