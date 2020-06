Aunque los dueños se quejan del negocio, Ligas Mayores llega a un acuerdo multimillonario con Turner Sports

A pesar del entorno de incertidumbre provocado por la pandemia de COVID-19 y el desgaste de la relación entre las Ligas Mayores y su Asociación de Jugadores, trascendió que el consorcio televisivo Turner Sports y el circuito de béisbol han llegado a un acuerdo multimillonario para la transmisiones de partidos en la postemporada por los canales tbs y TNT.

Aunque las cantidades exactas no han sido dadas a conocer, de acuerdo al New York Post, se estima que sea considerablemente superior a los $350 millones de dólares por año que actualmente paga Turner Sports según el convenio firmado en 2012 y que expira al término de 2021, en una cantidad que incluso podría rondar los $500 millones de dólares por temporada. El paquete actual de Turner Sports incluye una Serie de Campeonato, dos Series Divisionales, así como 13 partidos de temporada regular los domingos por la tarde.

There had been talks on an increase from $350M to $500M per year, according to sources. MLB and Turner declined comment.https://t.co/ZJp92Hcqym

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) June 13, 2020