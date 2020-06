Cuáles son los riesgos de una vida sedentaria

El sedentarismo es un factor de riesgo para muchas complicaciones de salud

Es muy fácil caer en el sedentarismo durante el confinamiento por el Covid-19, pero esto te hace susceptible a determinados riesgos de salud que pueden complicar tu bienestar. A continuación hablamos de dichos riesgos.

Obesidad

Según un artículo de Medline Plus, la obesidad es un riesgo fomentado por la vida sedentaria en tanto se produce una menor quema de calorías y grasas. A su vez, la obesidad se relaciona con una mayor probabilidad de sufrir enfermedades del corazón, o de tener un infarto.

Pérdida de masa muscular y resistencia

A raíz de que los músculos no se ejercitan y no son objeto de desgaste, no son capaces de desarrollar una resistencia que les permita superar el esfuerzo físico. Además, en ausencia de actividad, es bastante probable que la masa muscular desaparezca.

Debilidad ósea

Similar a lo que ocurre con los músculos, los huesos tienden a perder densidad cuando llevas una vida sedentaria, lo que está fundamentado en una deficiencia de calcio. Dicha deficiencia puede impulsar el desarrollo de osteoporosis.

Alteraciones en el metabolismo

Tener una vida sedentaria tiene implicaciones importantes en tu metabolismo en tanto incrementa las posibilidades de desarrollar el síndrome metabólico, lo que puede generar problemas en la síntesis de grasas y azúcares.

La aparición del síndrome metabólico puede actuar como un factor de riesgo en el surgimiento de la diabetes tipo 2.

Depresión y ansiedad

El sedentarismo puede ocasionar desequilibrios hormonales en la persona. Dichos desequilibrios pueden fomentar la ansiedad, así como incrementar la probabilidad de desarrollar un cuadro depresivo que le impida al sujeto empezar una rutina de actividad física.

En pocas palabras, tener una vida sedentaria no es nada positivo para la salud y el bienestar general. Si quieres desentenderte de estos riesgos, lo mejor es incurrir en actividades físicas que le exijan un mínimo esfuerzo a tu cuerpo.